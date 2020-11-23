”هيئة الأرصاد” تعلن عن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار على المحافظات،حيث تسقط اليوم الاثنين تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية في الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه في غدا الثلاثاء تكون أمطار متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم.

وعلى شمال الوجة البحري تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

في الأربعاء المقبل تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

وتكون أمطار خفيفة على بعض مناطق بالقاهرة الكبرى.

وفي الخميس المقبل تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد.

وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

الجمعة المقبل تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.