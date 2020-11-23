أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار على المحافظات،حيث تسقط اليوم الاثنين تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية في الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.
وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه في غدا الثلاثاء تكون أمطار متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم.
وعلى شمال الوجة البحري تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.
في الأربعاء المقبل تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.
وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
وتكون أمطار خفيفة على بعض مناطق بالقاهرة الكبرى.
وفي الخميس المقبل تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد.
وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
الجمعة المقبل تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.
وعلى الوجة البحري تكون أمطار متوسطة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”هيئة الأرصاد” تعلن عن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.