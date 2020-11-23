شاهد.. بنك أبو ظبي التجاري يقدم خدمات دفع إلكتروني بمعرض الاتصالات

شارك بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، في الدورة الـ24 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص البنك دائمًا على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية المتعددة التي توفر للعميل البساطة والراحة والأمان في استخدام الخدمة المصرفية.

ويقدم أبوظبي التجاري - مصر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية التي يأتي في مقدمتها خدمة ADCB Mobile Banking للأفراد والشركات، وكذلك خدمة الإنترنت البنكي اللذان يعتمدان على استخدام أحدث تكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكارًا وأمانًا لتسهيل كافة المعاملات البنكية للعملاء؛ لتتم في أسرع وقت وبأقصى درجة من السهولة والأمان. يأتي ذلك إيمانًا من بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، بأهمية تعزيز ونشر فكر الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، سواء عبر طرح المنتجات والخدمات المصرفية التي تناسب شرائح المجتمع المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة مميزة للعملاء، وكذلك المشاركة في الفعاليات ذات التأثير الكبير على القطاعات الاقتصادية الهامة، بما يدعم خطط النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وخلق مجتمع لانقدي، حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض، وهو ما يحد أيضًا من انتشار عدوى فيروس كورونا. جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، تنعقد بشكل "غير نقدي" للمرة الأولى من نوعها في مصر، وذلك من خلال خدمة Cashless المقدمة من شركة "كاش كول"، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني التي تأسست بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك ومجموعة "أم.دي.آي.سي" وصندوق التمويل "سكاش"، حيث تقدم خدمة Cashless منافذ للإيداع النقدي في نطاق المعرض ليتمكن الزوار والعارضين من شحن محفظتهم الإلكترونية لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات بسهولة، وكل ذلك من خلال خاصية الرمز التفاعلي (QR Code) أو إدخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقدًا.

ويعد بنك أبوظبي التجاري (ADCB) مجموعة مصرفية رائدة، تحتل المركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم بنك أبوظبي التجاري (ADCB) مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كافة عملائه، والحائزة على العديد من الجوائز في مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية، فضلًا عن خدمات الخزينة والاستثمار وإدارة العقارات.

وجدير بالذكر أن مجموعة (ADCB) حاصلة على تقييم (A) للتصنيف الائتماني طويل الأجل من مؤسسة ستاندرد ‬آند ‬بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تقييم (A+) من مؤسسة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، هذا بالإضافة إلى حصول مجموعة بنك أبوظبي التجاري على العديد من الجوائز العالمية خلال عام 2019، على رأسها جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الإلكترونية" من جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط" من جوائز الامتياز الصادرة عن "يوروموني"، وجائزة "أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري" من جلوبال فاينانس – جوائز أفضل بنك للحلول الرقمية على مستوى العالم.