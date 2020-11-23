أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-11-2020، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، وذلك بقيمة جنيه واحد، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب عالمياً إلي 1873 دولارًا.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 700 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 816 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 933 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6520 جنيهًا، أوقية الذهب 1873 دولار.

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شهدت أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، لكن منذ الاثنين 9 نوفمبر الجاري يواصل الذهب هبوطه بسرعة كبيرة، بالتزامن مع إعلان شركة فايز الأمريكية توصلها للقاح لفيروس كورونا.