أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 23-11-2020، ارتفعت بعض الأسعار، حيث استمرت الطماطم في الارتفاع وتراوح سعر القفص من 150 إلى 220 جنيها مقابل 180 جنيها لقفص الطماطم لأعلي سعر.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 23-11-2020



تباينت أسعار الطماطم بين 10 إلى 15 جنيهًا، والبصل الأحمر 6.5 إلى 8 والبصل الأبيض 6 جنيهات إلى 8، الثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه ، البسلة 10 جنيهات والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6 ، والبطاطس 4 ، الفلفل الرومي 5 جنيهات.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليسجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الجوافة 7 جنيهًا.

اقرأ أيضًا..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020



سجل الموز البلدي 10 جنيهات والبلح الأسود 8 جنيهات، والتفاح الأحمر من 17 إلي 20 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلي 30 جنيها والتفاح الأصفر من 15إلي 20 والموز المستورد 25 جنيهًا والبلح البرحي 25 جنيهًا.