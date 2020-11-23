انطلاق مارثون أولى أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب



انطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.

وبدء الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفين عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.



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