انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب..و6 مرشحين لحزب النور السلفي فى المنافسة

انطلقت جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، اليوم الاثنين بالداخل، بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث تجري المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.

بعد حسم أول 32 مقعد...تحيا مصر يرصد حصص الأحزاب السياسية بجولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب