تلافيًا للأصوات الباطلة.. 10 طرق للتصويت الصحيح في انتخابات النواب

تسبب عدم معرفة بعض المواطنين بطريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية ببطلان أصواتهم ، لذلك نرصد فيما يلي أهم عناصر التصويت بطريقة صحيحة...

- تأكد الناخب من اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة، وغير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.

- تسليم الناخب بطاقة تصويت واحدة للفردى ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى.

- لا يوجد تصويت على نظام القوائم لاكتمالها بالجولة الأولى.

- يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه إثبات رأيه بنفسه.

- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.