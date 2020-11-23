تلافيًا للأصوات الباطلة.. 10 طرق للتصويت الصحيح في انتخابات النواب

تسبب عدم معرفة بعض المواطنين بطريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية ببطلان أصواتهم ، لذلك نرصد فيما يلي أهم عناصر التصويت بطريقة صحيحة...
- تأكد الناخب من اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة، وغير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا فى دوائرهم.
- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.
- تسليم الناخب بطاقة تصويت واحدة للفردى ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.
- يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
- على الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى.
- لا يوجد تصويت على نظام القوائم لاكتمالها بالجولة الأولى.
- يقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.
- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه إثبات رأيه بنفسه.
- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.
- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.
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