انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 13 محافظة

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى، وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، فى 13 محافظة من إجمالى 14 محافظة تمثل المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب.





وتجرى جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى فى الأول من نوفمبر الجارى، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين فى الجيزة، و4 فى الوادى الجديد، و14 فى الفيوم، و16 فى بنى سويف، و30 فى المنيا، و24 فى أسيوط، و36 فى البحيرة، و28 فى سوهاج، و18 فى قنا، و6 فى الأقصر، و10 فى أسوان، و26 فى الإسكندرية، و4 فى مطروح.

يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شارك فيها 28.6% من إجمالى من يحق لهم التصويت وعددهم نحو 32 مليون ناخب من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأجريت الانتخابات وفق إجراءات احترازية وأعمال تعقيم وتطهير مستمر لمقار اللجان الانتخابية فى ظل انتشار جائحة كورونا.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك فى متابعتها 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلى، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية فى أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.