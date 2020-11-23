جامعة القاهرة: إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية

وقال الدكتور الخشت فى بيان اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتى للتعبير عن العرفان والتقدير لدور أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتضحيات التى لازالوا يقدموها خلال المعركة التى تخوضها مصر والعالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا، وتعرضهم للمخاطر أكثر من غيرهم نظرًا لطبيعة عملهم فى المستشفيات التى تستقبل المصابين.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة قدمت العديد من الإعفاءات للطلاب سواء إعفائهم من المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية، ومن بينها إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، وإعفاء الطلاب الذين توفى والدهم أثناء فترة دراستهم الجامعية من المصروفات الدراسية وذلك فى إطار الدور المجتمعى للجامعة والوقوف بجانب الطلاب وأسرهم.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بالطلاب ذوى القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم والإعانات المالية والعينية لهم، ومن بينها شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.
كما أكد الدكتور الخشت اهتمام الجامعة بطلابها والحرص على التوسع فى تقديم أوجه الدعم للطلاب غير القادرين لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب، من خلال التوسع فى مهام صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة والخدمات التى يقدمها، ومساعدة كل من يستحق الدعم منهم سواء على مستوى الرسوم الدراسية أو مصاريف المدن الجامعية، بالإضافة إلى الدعم الكامل للرعاية الصحية لهم فى الحالات المرضية المختلفة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة، بهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة قروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.
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