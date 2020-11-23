وزير الرى: الترع والمصارف جاهزة للتعامل مع الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان اليوم الاثنين، أكد الدكتور عبد العاطى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه وزير الرى بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الرى الحديث للعمل على ترشيد المياه فى كل المناحى.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بالإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، مع التأكيد على تحرير كل الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث ، وتحصيل غرامات تبديد المياة بشكل فورى، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.

وأوضح عبد العاطى أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن كل المنشآت والمشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.