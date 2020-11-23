صور.. وزيرة الهجرة لأطفالنا بكندا: ضعوا مصر بقلوبكم وهى فى انتظاركم

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى فعاليات اليوم الثانى من معسكر "اتكلم مصرى" للأطفال المصريين المقيمين فى دولة كندا عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وهو المعسكر الذى كان قد بدأ فعالياته يوم السبت الماضى 21 نوفمبر بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة فى إقامة وتنظيم المعسكرات.





جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات.



من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة للأطفال، أنها زارت كندا أكثر من مرة، وأنها ستقابلهم فى المرات المقبلة، وأكدت لهم أهمية التحدث باللغة العربية داخل المنزل والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، حيث عرض الطلاب صور الأهرامات وعلم مصر وأبو الهول وتوت عنخ آمون، وغيرها من التماثيل والتحف الفرعونية التى تذكرهم بمصر فى كل يوم.

وتابعت الوزيرة فى حديثها للأطفال المصريين فى كندا: "ضعوا مصر فى قلوبكم، وبلدكم تحبكم وفى انتظاركم بعد انتهاء جائحة كورونا لتستمتعوا بجو مصر وناسها وحضارتها وتاريخها العريق".



ومن ناحيتهم، أوضح الأطفال أنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا، وأنهم غنوا عددا من الأغانى المصرية الجميلة خلال المعسكر.

وأضاف الأطفال أن زيارتهم لمصر مليئة بالذكريات الجميلة لأهل مصر وشعبها الطيب، وتابع بعضهم أنهم يفتقدون جو مصر الجميل وأنهم سعداء بما يحدث فى مصر.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغانى التراثية المصرية والتى تفاعل معها الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى فقرة بالأزياء المصرية التى تمثل المزيج الثقافى الذى تتمتع به مصر من الجلابية والأزياء البدوية وغيرها.

وفى السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفى كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.



وفى الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل، حفاظا على الهوية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصرى"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى: