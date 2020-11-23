صور.. لجان انتخابات النواب بالإسكندرية تفتح أبوابها

جدة - نرمين السيد - وتتوزع اللجان الفرعية على331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت فى الانتخابات وعددهم 3 ملايين و813 ألفا و72 ناخبًا.
وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، بالإضافة إلى إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 14".
وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة، فضلا عن كراسى متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.
ويتنافس 26 مرشحًا فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر، الدخيلة، والمنتزه، وسيدى جابر، ومحرم بك، والرمل.
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