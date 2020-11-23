صور.. محافظ الإسكندرية يصوت فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - واطمأن محافظ الإسكندرية على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان، للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أى معوقات تعوق سير الانتخابات فى يومها الأول، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه جرى تيسير كل الإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى القدرات الخاصة.

ولفت إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وإتباع اشتراطات التباعد، وتطهير وتعقيم مراكز الاقتراع.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.

وتجرى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية بـ331 مقرا انتخابيا يضم 1083 لجنة فرعية، لاستقبال من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و813 ألف و72 ناخبًا.

ويتنافس 26 مرشحًا فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردى، هى "الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل".