صور.. أسوان تشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للتجديف

جدة - نرمين السيد - انتهت فعاليات بطولة التجديف وقوفاً على الألواح تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة بجزيرة معبد فيله بأسوان، أمس الأحد، والتى نظمتها "نايل كياك"، بمشاركة لاعبين من دول روسيا، وبيرو، وسويسرا، خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجارى.





ووفق بيان نشره مجلس الوزراء، اليوم الإثنين: "تأتى بطولة التجديف على الألواح وقوفاً كجزء من سباقات اليوروتور على أن تحتسب نتيجتها ضمن نتائج المتسابقين فى أوروبا لموسم 2020/2021،

وعلى هامش البطولة أقيم مهرجان تعليمى استعراضى لمجموعة من المبتدئين والهواة فى ممارسة رياضة التجديف على الألواح وقوفاً وذلك لنشر اللعبة بمدينة أسوان حيث تتميزت منطقة اقامة الفاعليات بالصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيله فى خلفية السباق". وأقيمت الفعاليات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتأتى البطولة ضمن مجموعة من البطولات والأحداث الرياضية المستحدثه التى تنظمها وترعاها وزارة الشباب والرياضة ممثله فى الاداره العامه للسياحه والاحداث الرياضية

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