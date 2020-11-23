هيئة الدواء تعتمد 25 صنفا جديدا بالسوق

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية تسجيل العديد من المستحضرات الدوائية والحيوية وفقا لنظام التسجيل السريع "fast track"، والذى يسمح بسرعة تسجيل الأدوية الجديدة المعتمدة فى السوق العالمية.





وقال الدكتور على الغمراوى المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، إن الهيئة سجلت خلال العام الجارى 37 مستحضرًا حيويا مبتكرًا للعديد من الأمراض مثل "الصدفية، والهيموفيليا، ونوبات الصداع النصفى المزمن، والكوليسترول المصاحب لأمراض القلب، سرطان الرئة، الأنيميا المصاحبة للفشل الكلوى".

وأضاف الغمراوى أنه فيما يخص المستحضرات الدوائية فقد تم اعتماد 25 دواءً جديدًا كعلاج لأمراض هامة مثل "ارتفاع ضغط الشريان الرئوى PAH، سرطان المبيض وسرطان قناة فالوب وسرطان الغشاء البيريتونى، سرطان الدم الليمفاوى المزمن CLL، سرطان الغدد الليمفاوية ذات الخلايا الوشاحيةMCL، سرطان البروستاتا، سرطان الثدي، فيروس كبدى سى، داء السكرىtype 2، الانتكاس من أشكال التصلب المتعدد MS للبالغين، ضغط الدم المرتفع، مستويات الأمونيا المرتفعة فى الدم، وعلاج لإنقاص الوزن لمرضى السمنة والذين يكون مترافقا مع إحدى الحالات المرضية المرتبطة بازدياد الوزن كضغط الدم أو السكرى من النوع الثانى أو ارتفاع الكوليسترول مشاكل المعدة المزمنة واضطرابات الجهاز الهضمى".

ولفت إلى أن ذلك يأتى وفقا لسياسة هيئة الدواء المصرية التى تهدف إلى تيسير إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الحيوية الجديدة والمبتكرة بما يسهم فى إضافة مميزات علاجية جديدة للعديد من الأمراض.