وزير التعليم العالى يستقبل مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، جين نويل باليو، مدير المكتب الإقليمى للشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية الجديد، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والوكالة فى كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية؛ بمقر الوزارة.





ووفق بيان رسمى، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بزيارة نويل لمصر، وبحثا الطرفان الاتفاقية المزمع ابرامها بين مصر والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والتى تشتمل على تقديم منح لطلاب مرحلتى الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى برامج للتدريب والتأهيل العلمى لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى توقيع الاتفاقية بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والبدء فى تفعيل بنودها.

أكد جين نويل على رغبة الوكالة فى إنشاء مقر لها بالقاهرة بحلول العام المقبل، ودور ذلك فى فتح قنوات جديدة للتعاون بين الطرفين.

فيما أوضح خالد عبدالغفار على ضرورة تذليل العقبات والمعوقات لتأسيس مكتب إقليمى للوكالة بالقاهرة، ويأتى ذلك تأكيدًا على دور الوكالة على المستوى العلمى والثقافى، مشيرا إلى أن فتح مكتب للوكالة بالقاهرة سيسهل التعاون بين الجامعات المصرية والوكالة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لتحقيق أهداف الوكالة، بما يسهم فى استفادة المؤسسات التعليمية فى مصر مما تقدمه الوكالة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

ونوه الدكتور عبدالغفار إلى وجود 27 جامعة حكومية ونحو35 جامعة ما بين خاصة ودولية بمصر وانعكاس ذلك على فتح افاق متعددة للتعاون بين هذه الجامعات والوكالة الدولية.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية "AUF" واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالى والبحث فى العالم ، كما تعد المحرك الرئيسى لمجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وتضم الوكالة ما يقرب من 990 جامعة وشبكات جامعية، ومراكز بحث علمى، وتضم عضوية الوكالة حاليًا 19 جامعة مصرية، منها جامعات القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والإسكندرية، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة سنجور بالإسكندرية والموجود بها مكتب للوكالة فى مصر منذ عام 1992.

حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية والقائم بعمل أمين عام مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتورة ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى.