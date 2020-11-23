صور.. انتظام التصويت فى لجان الانتخابات بالإسكندرية رغم الأمطار

جدة - نرمين السيد - وتجرى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية بـ331 مقرا انتخابيا يضم 1083 لجنة فرعية، لاستقبال من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و813 ألف و72 ناخبًا.
ولفت المحافظ إلى وجود متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية من خلال آليات للتدخل الفورى لحل أى مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات.
وأوضح الشريف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية المعنية.
كانت مناطق متفرقة من الإسكندرية تعرضت، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو المارة.
ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردى، هى "الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل".
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