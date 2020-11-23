شاهد.. إقبال على جناح بنك القاهرة بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات

شارك بنك القاهرة بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات .
وقد البنك فى جناحه العديد من الخدمات المختلفة ولا سيما الخاصة بالدفع الالكترونى .
يأتى ذلك تزامنا مع توجه البنك فى الانطلاق فى خدمات الدفع الالكترونى.
يذكر ان بنك القاهرة اعلن منذ ايام قليلة تدشين أول فروعه الرقمية بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وهي الخطوة التي أتخذها البنك وفقًا لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالميًا والتي تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملاء بنك القاهرة.
من جانبه أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التطورات المتلاحقة على مستوى العمل ببنك القاهرة تأتى نتاجًا لجهود متواصلة انطلقت مع بدء تطبيق خطتنا التوسعية بداية عام 2018 بما يعكس نجاح خطة التطوير في تحقيق أهدافها.. وتابع قائلًا مستمرون في تحقيق مزيد من التوسعات بما يسهم في تدعيم انتماء عملائنا لصرح اقتصادا بحجم ومكانة بنك القاهرة، حيث نخطط لافتتاح ثاني فروعنا الرقمية خلال العام الجديد 2021.
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