من بينهم 5 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 518 شابا بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بتعيين 518 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى الهمم، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2092 شابًا، فضلا عن استخراج 484 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع مليون و796 ألفًا و840 جنيها منح رعاية اجتماعية لـ 3410 عاملين، وصرف منح رعاية صحية وقدرها 46 ألفًا و391 جنيهًا لـ 289 عاملا.

وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 665 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 17 شكاوى عمالية، وتم تسوية 11 شكوى منهم وديًا، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وتبقت شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 145 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد كشف عن مفاجأة في أسماء المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، نتيجة تضررهم من جائحة كورونا، لافتا إلى أن العاملين على تنقية الأسماء المتقدمة للمنحة اكتشفوا خلال عمليات البحث أسماء لـمتوفين وأصحاب أملاك من خلال الرقم القومي، متقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

وانتهت المرحلة الأولى للصرف بتقديم مليون و600 ألف عامل، صرفوا 500 جنيه لمدة 3 أشهر تكلفتها المالية 2 مليار و400 مليون جنيه

ووصل عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال الفترة من 10 حتى 15 أكتوبر الماضي، للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، إلى 6 ملايين و22 ألف عامل.