أسقف الوادى الجديد يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات، أكد الأنبا أرسانيوس أهمية المشاركة فى الانتخابات، مؤكدا أنها مشاركة وطنية ودائما الكنيسة تحث أبناءها على المشاركة الإيجابية فى كل ما يساهم فى بناء الوطن وتقدمه.

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