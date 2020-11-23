هالة زايد: التعاون مع الصحة العالمية للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأحد، بالدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بمقر المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، لبحث تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، تزامنا مع ظهور بعض التفشيات ببعض الأمراض المستهدفة بالتطعيم فى الدول المجاورة.





ووفق بيان رسمى، جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، وعدد من الخبراء والاستشاريين بالمنظمة.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التوصيات والخبرات التقنية اللازمة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال من خلال تقوية نظام التطعيمات الإجبارية، وتعزيز نظام الترصد البيئى لفيروسات شلل الأطفال، فقد كانت مصر أول الدول التى بدأت نظام الترصد البيئى،ودعم اتخاذ القرارات الوقائية على المستوى القومى، واستمرار البرامج والحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

أضاف أن اللقاء جاء بالتزامن مع ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال فى بعض الدول المجاورة نتيجة الظروف التى تمر بها تلك الدول، مؤكدة استعداد مصر دعم الدول الشقيقة ونقل خبراتها فى مجال التطعيمات والترصد لجميع الدول الصديقة والمجاورة.

ودعت وزيرة الصحة المكتب الإقليمى والمكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية بمصر للتعاون مع وزارة الصحة لإعداد تقرير تقنى بالتوصيات والإرشادات اللازمة للحفاظ على قوة نظامى التطعيمات والترصد بمصر، كما أشاد الدكتور أحمد المنظرى بجهود الدكتورة هالة زايد للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر وتفعيل البرنامج القومى للتطعيم ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

وأشار إلى بدء استراتيجية إقليمية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية؛ للقضاء على مرض شلل الأطفال فى دول الإقليم، بالتعاون مع مصر لما لها من دور محورى وموقع متميز بين دول إقليم شرق المتوسط، وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، نجاح البرنامج القومى للتطعيمات بمصر، مشيدةً بإجراءات تعزيز نظام الترصد البيئى لمرض شلل الأطفال من خلال الفرق الوقائية بوزارة الصحة، وتطعيم جميع الأطفال من خلال عدد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى تقوم بها الوزارة فى كل أنحاء الجمهورية.

واستعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، الإجراءات التى اتخذتها مصر للقضاء على مرض شلل الأطفال من خلال برنامج التطعيمات القومى، مشيراً إلى أن مصر سجلت عدد حالات إصابة قليلة بمرض شلل الأطفال فى عام 2002، ونجحت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تم إطلاقها من سن يوم حتى 5 سنوات فى الوصول إلى إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، ومنذ ذلك الوقت ومصر تحافظ على استمرار البرنامج القومى للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.