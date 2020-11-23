رئيس الوزراء يترأس مجلس المحافظين اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة آثار موسم السيول والأمطار الغزيرة، مشددا على ضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، بجانب ربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف الأزمات والعمليات فى المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق الدائم.

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