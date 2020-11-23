منهم 5 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 518 شابا بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 518 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".





وبحسب بيان اليوم، لفت سعفان إلى أن عدد المسجلين بمكاتب التشغيل بلغ 2092 شابًا، فضلا عن استخراج 484 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و796 ألفًا و840 جنيهًا كمنح رعاية اجتماعية لـ3410 عمال، وصرف منح رعاية صحية وقدرها 46 ألفًا و391 جنيهًا لـ 289 عاملًا.

وأوضح مدير المديرية أسعد أحمد السيد "فى تقريره الشهرى للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضى" أنه تم التفتيش العمالى على 665 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 17 شكوى عمالية، وتم تسوية 11 شكوى منها وديًا، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وتبقت شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.