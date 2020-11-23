فيديو.. مستقبل وطن: توفير وحدات سكنية لـ130 أسرة متضررة من الأمطار

جدة - نرمين السيد - وخلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "مصر الأولى"، أوضح حمودة، أن أمانة الحزب فى بنى سويف أخبرتهم أن ما بين 120 إلى 130 أسرة كانوا يعيشون فى الشارع وتضرروا من سقوط الأمطار خلال الأيام الماضية.

أضاف: "تم نقلهم إلى حى الأسمرات، ولن نتركهم حتى يتم تسكينهم جميعا فى تلك الوحدات السكنية، تم نقلهم بأربعة أتوبيسات إلى الأسمرات ومتبقى أتوبيس واحد سوف يتحرك إلى هناك، لنقلهم وتوفير مسكن آمن لهم".