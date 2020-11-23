جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، صورة لسيدة وطفليها يفترشون الأرض بأحد الكبارى فى أسوان، وأشار الإبراشى إلى أن حزب مستقبل وطن أبلغه أن لجنة من الحزب ستتوجه إلى السيدة وابنتها لبحث ما يمكن تقديمه لهما من مساعدات لازمة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مستقبل وطن يتكفل برعاية وتسكين أم وطفليها يفترشون الشارع فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.