تنسيقية الأحزاب والسياسيين تتابع إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رصد ومتابعة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت اليوم الإثنين، وتجرى على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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