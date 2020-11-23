الوزير و هالة زايد يبحثان مع ”جان تود” جهود الدولة المصرية للحد...

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة / هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان إجتماعاً مع السيد / جان تود مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة للسلامة على الطرق حيث تناول اللقاء مناقشة جهود الدولة المصرية للحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة والآمان عليها .

حيث أوضح الفريق كامل الوزير أن النهضة الكبيرة في قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت في تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28 كما ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 / 2020 مشيرا الى البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للإرتقاء بمستويات وإقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لافتاً إلى أنه قد تم اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، يعقبها المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريق.

ولفت الوزير الى تنفيذ خطة شاملة لرفع مستوىات التصميم الهندسي للطرق لزيادة معدلات السلامة من خلال التحكم في حركة الدخول و الخروج من وإلي الطرق وإنشاء كبارى علي مزلقانات السكك الحديدية لتقليل الحوادث وعمل الدورانات الحره وتأمين حركة المشاه وتأمين تنقل المواطنين وزيادة القدرة الإستيعابية للطرق بزيادة عدد الحارات وإنشاء طرق للشاحنات وفصلها عن حركة الطرق الرئيسية كما أكد وزير النقل على اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في كافة الوزارات المعنية بالعمل على رفع المستويات الثقافية للعامل البشري واصدار عدد من التشريعات التي تساهم في الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى لخفض معدل الوفيات والتداعيات الصحية الناجمة عن إصابات حوادث الطرق المختلفة، من خلال خطة للتأمين الطبي للطرق بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع جهود الوزارة في التعامل مع حوادث الطرق ورفع درجة الأمان الطبي على جميع الطرق، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية العاجلة المميكنة، لافتة إلى زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف على الطرق بجميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات خاصة المحيطة بالطرق السريعة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للفرق الطبية العاملة بأقسام الطواريء ، وأشارت الوزيرة إلى وجود شبكة قومية موحدة لإدارة حوادث الطرق بمشاركة جميع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التحليل للسائقين للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مما يساهم في خفض نسب حوادث الطرق وشددت وزيرة الصحة والسكان على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لرفع الوعي لدى المواطنين بخطورة الممارسات غير الصحيحة على الطرق خاصة عبور المشاة للطرق السريعة.

و أشاد مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة للسلامة على الطرق بجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الطرق واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في رفع معدل السلامة على الطرق معرباً عن سعادته بتواجده في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث شاهد التطور الكبير في كافة قطاعات النقل في مصر وحرص القيادة السياسية على استخدام أحدث نظم التكنولوجيا في مجال النقل بما يساهم من الحد حوادث الطرق وزيادة عومال السلامة والامان

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