إقبال الناخبين على لجان التصويت بانتخابات النواب فى الوادى الجديد.. صور

بدأت لجان الوادي الجديد الانتخابية بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب، على مقعدي الفردي بدائرتى محافظة الوادي الجديد، فى استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحا، علي مستوي كافة اللجان بدائرتى المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية، كما تم تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه جرى تشكيل غرف عمليات بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير عملية الاقتراع وتلافى أى مشكلة أولا بأول.

وكانت المحافظة استعدت بتجهيز 60 مركزًا انتخابيًا بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخباً وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.