لبحث إجراءات مواجهة كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،لمناقشة عدد من الملفات التي تخص المحافظات.

ويناقش الاجتماع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا .

كما يناقش الاجتماع تطوير مدن المحافظات كما تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، حيث ان الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

ويناقش الاجتماع،آخر مستجدات التصالح في مخالفات البناء ، وعدد من تقدموا للتصالح حتي الان.

ويستعرض الاجتماع عددا من المشروعات المقترحة فى قطاع السياحة لتطوير عدد من الأماكن السياحية والأثرية الموجودة في المحافظات .