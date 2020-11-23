حاضر فيها مصطفى حسنى.. ندوة تثقيفية لطلبة أكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة فى العام الدراسى الحالى 2020/2021م. ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوى الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمنى المتمثلة فى خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّى بحُسن الخُلق ، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

وأعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية وتم الرد على تساؤلات وإستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوع الندوة.

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