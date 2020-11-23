جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إضافة الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الواردة فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار.





وفى قرار رسمى نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، ضم رئيس الوزراء المسؤولين السابقين بصفتهما للقرار الجمهورى، إعمالا بقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصات. يأتى ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما قرر مدبولى استبدال عبارة "الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير"، بعبارة "مدير المتحف المصرى الكبير"، وعبارة "الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية" بعبارة "مدير المتحف القومى للحضارة المصرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يضيف مسؤولى السياحة للمجلس الأعلى للآثار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.