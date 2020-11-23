صور.. سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: الاقتصاد المصرى الأسرع نموا فى العالم

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك، خلال استقباله بديوان عام الوزارة اليوم الإثنين.





وأكد مرسى اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكورية فى مختلف المجالات، والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون القائمة فى مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، ومنها مستجدات التعاون فى مجال إدارة وإقامة مصانع تدوير المخلفات فى إطار العقد الموقّع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "JST" الكورية لتصنيع مكونات المحطات وتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقا للمعايير العالمية والتى تساهم فى حماية البيئة من التلوث، وكذا تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الكورى الجنوبى للتصنيع المشترك وتوطين التكنولوجية الكورية فى مجال إنتاج كاميرات المراقبة بشركات الإنتاج الحربى للخروج بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية، وذلك بالاستفادة من القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار فى مصر والاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف الدول، ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربى الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض "EDEX" القادم المقرر إقامته نهاية العام القادم 2021.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه يوجد رغبة من الجانبين فى إقامة شراكات صناعية مثمرة فى مختلف المجالات، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها فى مصر خصوصا فى مجال مصانع إنتاج العربات الكهربائية، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية.

من جانبه، أعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربى، متمنيا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا فى مجالات التصنيع المختلفة والبحث العلمى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.



كما أثنى السفير على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى، مشيدا بالدور الهام الذى تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير.

وأشار إلى أن علاقة كوريا الجنوبية بمصر راسخة وأنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الجانبين على كل الأصعدة، مضيفا أن مصر بموقعها الجغرافى والاستراتيجى كدولة محورية تلعب دورًا هامًا بين إفريقيا وآسيا وأوروبا فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى يعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم، كما أن مصر سوق ضخم، وتمتلك إمكانات بشرية هائلة، ووفقا للإحصائيات الدولية ستصبح مصر من أكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة المقبلة، ومن ثم ستكون مصر شريكاً اقتصادياً هاماً لكوريا الجنوبية.