الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لـ رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٣٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ باستبدال عبارة الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير بعبارة مدير المتحف المصري الكبير، وعبارة الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بعبارة مدير المتحف القومي للحضارة المصرية الواردتين في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

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