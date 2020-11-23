هيئة الدواء: إضافة مستحضرات حيوية مبتكرة وأدوية بالسوق

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بتسجيل العديد من المستحضرات الدوائية والحيوية وفقا لنظام التسجيل السريع fast track، والذي يسمح بسرعة تسجيل الأدوية الجديدة المعتمدة في السوق العالمية.
ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة لتوفير الأدوية الحديثة والمبتكرة للمريض المصري بما يساهم فى سرعة توافرها بالسوق المحلي.
وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، بأن الهيئة خلال العام الجارى قامت بتسجيل 37 مستحضرا حيويا مبتكرا للعديد من الأمراض مثل "الصدفية، والهيموفيليا، ونوبات الصداع النصفي المزمن، والكوليسترول المصاحب لأمراض القلب، سرطان الرئة، الأنيميا المصاحبة للفشل الكلوى".
وأشار إلى أنه فيما يخص المستحضرات الدوائية فقد تم اعتماد 25 دواءً جديدًا كعلاج لأمراض هامه مثل " ارتفاع ضغط الشريان الرئوي PAH، سرطان المبيض وسرطان قناة فالوب وسرطان الغشاء البيريتوني، سرطان الدم الليمفاوي المزمن CLL، سرطان الغدد الليمفاوية ذات الخلايا الوشاحيةMCL، سرطان البروستاتا، سرطان الثدي، فيروس كبدي سي، داء السكريtype 2.
والانتكاس من أشكال التصلب المتعدد MS للبالغين، ضغط الدم المرتفع، مستويات الأمونيا المرتفعة في الدم، وعلاج لإنقاص الوزن لمرضى السمنة والذين يكون مترافقا مع احدى الحالات المرضية المرتبطة بإزدياد الوزن كضغط الدم او السكري من النوع الثاني او ارتفاع الكوليسترول ، مشاكل المعدة المزمنة واضطرابات الجهاز الهضمي".
يذكر أن نظام الـ Fast track، يسمح بالتسجيل السريع للمستحضرات الصيدلية والحيوية بما يتيح تلك المستحضرات بسوق الدواء المصري فور تسجيلها بالدول المرجعية، ويشمل القرار العمل على تسجيل المستحضرات الحاصلة على موافقة الجهات العالمية كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والوكالة الأوروبية للأدوية EMA فى فترة زمنية لا تتعدى شهرين.
وقال الغمراوى إن ذلك يأتى وفقًا لسياسة هيئة الدواء المصرية التي تهدف إلى تيسير إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الحيوية الجديدة والمبتكره بما يساهم في إضافة مميزات علاجية جديدة للعديد من الأمراض.
وكانت هيئة الدواء المصرية،أكدت تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمصر، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي.
وأوضح الدكتور على الغمراوي، أنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمي وتحليل سوق الدواء المصري، تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشادا بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج،إلى جانب التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المستحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلي وكذلك الجهات الصحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
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