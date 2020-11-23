أداء مبهر وتصميم عالمي.. نادي مدينتي يبدع في تنظيم بطولة الجولف «فيديو»

حقق نادي مدينتي للجولف، أداءً مبهرًا بالتنظيم الناجح لـ بطولة مدينتي للجولف 2020، والتى تبنتها مجموعة هشام طلعت مصطفى، والتى أُقيمت على مدار يومين 20 و 21 نوفمبر الماضيين.

وتعليقًا على هذا الأداء، قال محمد عطا الله، ممثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، إن نادي جولف مدينتي من المقرر أن يستضيف بطولة الجمهورية للجولف في شهر ابريل 2021.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للجولف أن نادي جولف مدينتي المطور من مجموعة هشام طلعت مصطفى مصمم بشكل عالمي.

وتابع عطا الله، أن البطولة تتماشى مع رؤية مجموعة طلعت مصطفى، والاتحاد المصري للجولف.

وقال عطا الله، إن مجموعة طلعت مصطفى تحرص دائما على الاستعانة بأفضل الخبرات على مستوى العالم في تنفيذ أعمالها، وهو ما تم في ملعب جولف مدينتي، الذي استغرق العمل على افتتاحه أكثر من عامين.

وأضاف، أن ملاعب "مدينتي" تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعبًا جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتابع، الملاعب تتولى إدارتها شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

وأشار إلى أن أكثر 90 لاعبا من حوالي 10 جنسيات، أكثرهم من المصريين تنافسوا على مدار يومين في بطولة "مدينتي المفتوحة للجولف، على ملاعب "مدينتي"، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد المصري للجولف لزيادة قاعدة الممارسين في اللعبة.

وذكر عطا الله، أن جميع المشاركين أشادوا بحسن التنظيم، والخدمة المتميزة، وجودة الملاعب، وهو ما انعكس على قوة المنافسة في البطولة.