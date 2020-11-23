وزير التعليم العالي يستقبل المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، السيد جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية الجديد؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعات المصرية والوكالة فى كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية؛ وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، رحب دكتور خالد عبدالغفار بزيارة السيد نويل إلي مصر، وبحثا الطرفان الإتفاقية المزمع ابرامها بين مصر والوكالة الجامعية الفرنكوفونية والتي تشتمل على تقديم منح لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى برامج للتدريب والتأهيل العلمي لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى توقيع الاتفاقية بمجرد الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والبدء في تفعيل بنودها.



ومن جانبه أكد السيد جين نويل على رغبة الوكالة في إنشاء مقر لها بالقاهرة بحلول العام القادم، ودور ذلك في فتح قنوات جديدة للتعاون بين الطرفين.