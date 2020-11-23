7116 متقدم لمبادرة "كُن سفيرًا" من 24 محافظة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد من تقدموا للترشح في مبادرة "كُن سفيرًا" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وصل إلى 7116 من الشباب؛ يمثلون 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت السعيد إن المرحلة الحالية هى مرحلة التقييم طبقًا للشروط الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم منصة للتقييم الإلكتروني تراعي مجموعة من الأبعاد المتمثلة في مراعاة الفئات ذوي القدرات الخاصة، النوع الاجتماعي، والتوزيع الجغرافي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معايير مرحلة التقييم تراعي في المرشحين للمبادرة عدة محاور منها مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية.



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