"حان الوقت لأرقد في سلام" .. أسطورة المصارعة أندرتيكر يعلن اعتزاله رسميا

أعلن الامريكي مارك ويليام كالاوي والشهير باسم "أندرتيكر" – أسطورة المصارعة الحرة - اعتزاله رسميا، اليوم الإثنين، بعد 30 عاما قضاها بين حلبات المصارعة.

ويعد الأندرتيكر من أشهر مصارعي ال WWE على مستوى العالم، حيث أطلق عليه العديد من الألقاب أبرزها "الحانوتي" و"الرجل الميت"، وذلك لما تميز به من طريقة فريدة ومميزة في الأداء وطريقة الظهور المرعبة والمخيفة التي تميز بها.

وظهر أندرتيكر بشكل نهائي ليودع جماهير المصارعة في عرض سيريفايفر سيريز 2020 بعد 30 عاما من مسيرة حافلة بالإنجازات، إذ كان ظهوره الأول في نفس العرض في 22 نوفمبر 1990.

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