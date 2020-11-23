بجولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب...الداخلية والمحليات فى خدمة الناخبين

احتشدت قوات الشرطة بكثافة في كافة الدوائر التي تجرى بها انتخابات الإعادة، في اهتمام حكومى تام بتأمين وتسهيل سير المرحلة الأولى من الجولة الثانية لانتخابات النواب 2020.

وأشاد المواطنون بتأمين اللجان وانتشار قوات الشرطة لحماية الناخبين، كما أكد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدم وجود مخالفات جثيمة من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية.

وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.



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