رسميا .. الكاف يوافق على حضور مشجعي الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي

قال محمد فضل عضواللجنه الخماسيه : تم الحصول على موافقة من الكاف بحضور من 5 ألاف إلى 10 ألاف مشجع في مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي أفريقيا، و ننتظر الأن الموافقة الأمنية.

ويستعد كل من الفريقين للمباراه التي من المقرر ستقام يوم الجمعه القادم علي ملعب استاد القاهرة لأسقبال النهائي الافريقي.

والجدير بالذكر ان تأهل كل من الفريقين في نصف النهائي بعد تأهل الفريق الأبيض بفوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

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وفاز الأهلي على نظيره الوداد بنتيجة 3-1 ي المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطل إفريقيا.