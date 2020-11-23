احتفاء برلماني بدخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بدخول صندوق "تحيا مصر" موسوعة جينيس؛ نظرا لتسجيله رقمين قياسيين، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم.

وأكد المسعود، أن صندوق تحيا مصر حقق بالفعل وعلى أرض الواقع الكثير من الإنجازات في خدمة المواطنين لتخفيف العبء عن حياه الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصندوق لعب دورا بارزا في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذا الملف على كاهلة منذ أن تولى حكم البلاد.

وكان قد تسلم صندوق "تحيا مصر" شهادتي تسجيل الرقمين القياسيين خلال احتفالية كبرى نظمها بعنوان "نتشارك علشان بكرة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد خلالها إطلاق الصندوق لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية موجهة لمليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن القافلة مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن نصف مليون قطعة ملابس يتم توزيعها من خلال القافلة على المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

بعدها أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن تسجيل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم هو أكبر دليل على دوره في حل الأزمات ورعاية المحتاجين وإغاثة الملهوفين.

وقال مشهور فى بيان صحفى له إن صندوق تحيا مصر خلال السنوات الخمس لعب دورا محوريا خلال السنوات الماضية كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع .

وأشار النائب إلى أنه خلال تلك السنوات قدّم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات تحت شعار " نتشارك" و"نتشارك علشان بكره " كفلت الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجاتهم المعيشية، وتحسّن من حياتهم فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، كما اقتحم العديد من الملفات الشائكة التي كانت تحتاج دعما ماليا كبيرا وأطلق العديد من المبادرات.

وتأسس "صندوق تحيا مصر" لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول قوية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين من حيث دعمهم ماليا أو صحيا مثل علاج فيروس سي وفضلا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.