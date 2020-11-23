اتحاد الكرة: السوبر الإفريقي 10 ديسمير وبداية الدوري يوم 9

حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، يوم 10 ديسمبر المقبل، ليكون يوم إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين نهضة بركان بطل الكونفدرالية، والفائز من الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم 9 ديسمبر المقبل، موعدا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة 2020-2021، ويقام الدوري بشكله الطبيعي من دورين، بعد رفض العديد من الأندية مقترح إقامة الدوري من دور واحد.

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وتتم اليوم الإثنين قرعة مسابقة الدوري الممتاز لنسخته الجديدة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور مندوب من كل نادٍ من الأندية المشاركة في البطولة، وذلك لتليم الأوراق اللازمة والتي تضمن ملعب الفريق الأساسي والإحتياطي وأرقام قمصان اللاعبين وغيرها.

