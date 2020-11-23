الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب صورة جديدة

استكمل المطرب الشعبي محمد رمضان محاولاته في التخفيف عن حدة الموقف الذي وضع داخله، حيث غير صورته الشخصية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بصورة من إحدى حفلاته وهو يضع الشال الفلسطيني الشهير على كتفيه.

هاجم المتابعين محمد رمضان فور استبدال الصورة، واستنكر غالبيتهم نشر رمضان لصورة بالشال الفلسطيني بعد الظهور قبل يومين مع مجموعة من الإسرائيليين أثناء تواجده في حفلة بدبي.

دافع المطرب الشعبي محمد رمضان عن نفسه بعد ما أثير ضده خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره مع مستوطنين إسرائيليين، في رد مفاجئ ليغير صورة الغلاف الشخصي لصفحته على "فيس بوك" بصورة لعلم فلسطين.

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أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.