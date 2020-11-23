الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تجتمع لوضع رؤية عملها فى مجلس الشيوخ

اجتمع الفريق جلال هريدي، عضو مجلس النواب ورئيس حزب حماة الوطن، مع الهيئة البرلمانية لنواب مجلس الشيوخ، فى مقر الحزب للوقوف على رؤية عمل الحزب فى المرحلة المقبلة تحت قبة مجلس الشيوخ.

وأكدت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع رئيس الحزب مع الهيئة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ، جاءت لاستعراض رؤية الحزب لعمل النواب المرحلة القادمة و دورهم الفعال و المؤثر داخل المجلس و خارجه، مشيرة إلى أن رئيس الحزب شدد على التواصل الدائم مع أزمات المواطنين من منطلق المسؤلية السياسية التى تقع على عاتقنا.

وعن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أكدت النائبة رشا اسحق، أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نتاج عمل لجنة تم اختيار أعضائها ممثلين عن كافة التخصصات والأحزاب داخل مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن اللائحة فى مجملها سترضى وتحظى بثقة جميع النواب فى الجلسة العامة المقبلة.