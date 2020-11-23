تفاصيل قرار إيقاف رئيس الكاف 5 سنوات بشبهة فساد مالي (بيان)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب شبهة فساد مالي.

وفي بيان رسمي أصدرته لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أفاد بأن غرفة التحقيقات باللجنة قد جمعت معلومات أدانت أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس للكاف.

وقال البيان: "فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج وعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical".

وأضاف: "بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف".

اقرأ أيضا: عاجل .. الفيفا يقرر إيقاف رئيس الكاف 5 سنوات لشبهة فساد مالي



واختتم: "نتيجة لذلك وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018، لذلك تقرر عقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريا أو رياضيا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري".

