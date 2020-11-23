بيان عاجل في البرلمان بشأن مخاطر انتشار التطبيقات الإليكترونية لطلب وتوصيل الأدوية للمنازل

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ولوزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء بشأن إنتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضي لتوصيل الدواء للمنازل .

أكد أن هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهي القوانين التي تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء فى الصيدلية مع مراعاة إستشارة وإشراف صيدلي على عملية صرف الدواء بروشته طبية.

ولف إلي أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية من شروط التخزين والحفظ الواجب مما يعرض المريض للخطر إلى جانب بيع أدوية مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو غير مسجلة أو تالفة وكذلك تعد أحد صور التهرب الضريبي.

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