حضور بارز لأهالى أسوان فى اليوم الأول من جولة الإعادة

حرص مواطنو أسوان علي الذهاب للجان الانتخابات، في الدقائق الأولي من اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بالجولة الثانية لانتخابات النواب 2020، حيث اصطف المواطنون في انتظار أدوارهم للوصول إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشحين بإرادة حرة، تعكس زيادة الوعي لديهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتجرى المرحلة الأولى من الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.