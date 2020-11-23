حرص مواطنو أسوان علي الذهاب للجان الانتخابات، في الدقائق الأولي من اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى بالجولة الثانية لانتخابات النواب 2020، حيث اصطف المواطنون في انتظار أدوارهم للوصول إلى صندوق الاقتراع واختيار المرشحين بإرادة حرة، تعكس زيادة الوعي لديهم بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتجرى المرحلة الأولى من الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضور بارز لأهالى أسوان فى اليوم الأول من جولة الإعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.