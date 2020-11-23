إنذار يطالب بإحالة محمد رمضان للتحقيق وشطبه من نقابة المهن التمثيلية

أرسل طارق محمود، المحامى، إنذارًا رسميًا للفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، طالب فيه بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق الفورى، واتخاذ إجراءات تأديبية رادعة ضده وشطبه من النقابة.

ذكر محمود في إنذاره الموجه لنقيب المهن التمثيلية، أنه خلال اليومين الفائتين انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى صور تجمع محمد رمضان مع مطرب وفنان إسرائيلى، إضافة لحضوره إحدى الحفلات الخاصة التى كان يشارك فيها المطرب المذكور، ومشاركته له فى الغناء، وذلك خلال زيارته لإحدى الدول العربية، مع تعليق لمحمد رمضان على تلك الصور التى تؤكد علمه الكامل بهوية الموجود معهما فى الصورة وجنسيتهما الإسرائيلية.

وأوضح محمود، فى إنذاره أن تلك الصور والأخبار أثارت غضب واستياء المصريين جميعًا لرفضهم الكامل التطبيع مع إسرائيل فى شتى المجالات، باعتبارها صادرة من فنان له قاعدة جماهيرية عريضة، وأنه بتصرفه هذا يُسيء لنقابة وطنية عريقة مثل نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف محمود، أن محمد رمضان خالف جميع القرارات الصادرة من اتحاد النقابات الفنية بمنع جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.

أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.

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دافع المطرب الشعبي محمد رمضان عن نفسه بعد ما أثير ضده خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره مع مستوطنين إسرائيليين، بالعديد من الطرق إلا أن كان آخرهم تغير صورة الغلاف الشخصي لصفحته على "فيس بوك" بصورة لعلم فلسطين.