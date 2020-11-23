لماذا عاد اسم عمرو فهمي للحياة مجددا بعد قرار الفيفا بوقف أحمد أحمد بسبب الفساد (فيديو)

عاد اسم عمرو فهمي للذكر مرة أخرى بعد وفاته التي مر عليها أكثر من 8 شهور، حيث تصدر اسمه "التريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك في أقل من 15 دقيقة من إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لقرار إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات بسبب الفساد المالي.

وكان عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق، وهو من أشعل شرارة تلك القضية، وأشار لوجود العديد من الشبوهات التي تتعلق بالفساد المالي في الكاف منذ تولي أحمد أحمد.

وكان صاحب ال 37 عام قد تمت إقالته بعدما كشف الفساد الموجود داخل الكاف، الأمر الذي جعله يتحدث عن الأمر قبل وفاته، إلا أن العمر لم يمهله عدة أشهر ليشهد صحة كلامه اليوم.

وتوفى عمرو فهمي عن عمر ناهز ال 37 عاما في شهر فبراير الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي بيان رسمي أصدرته لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أفاد بأن غرفة التحقيقات باللجنة قد جمعت معلومات أدانت أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس للكاف.

وقال البيان: "فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج وعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical".

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