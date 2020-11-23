عبد الفتاح بدوي يكتب: "نمبر وان" الإسرائيلي!!

"كيف ترعرع في وادينا.. هذا القدر من الأوغاد؟" ببيت للشاعر الرائع صلاح عبد الصبور ضجت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ظهور الفنان محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدم، خلال إحدى الحفلات في مدينة دبي الإماراتية.

ولعل هذا الغضب نابع من شعور شعبي في مصر لم ينس – رغم التطبيع الرسمي الموقّع في سبعينيات القرن الماضي – مرارة الغدر بالمصريين في هجمات عدة نفذتها القوات الإسرائيلية ضد أهداف مدنية في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، فضلا عن عشرات الآلاف من شهداء الجيش المصري، ولا سيما الأسرى المصريين الذين أذاقهم المحتل أقسى صنوف العذاب قبل قتلهم بدم بارد وبأبشع الطرق.

هنا من حقنا أن نتساءل مع تزايد هذا الحنق من الفنان الذي يطلق على نفسه "نمبر وان"، هل مازلت ترى نفسك معبرًا عن مجتمعك؟ الفنان مرآة مجتمعه، هل من أجل "لقطة" تبيع –وأنت من المفترض قدوة للشباب - كل ما تربينا عليه من أن الصهاينة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وأنه لا تصالح في دماء، هل مازلت مختالا بنفسك وأنت مع "نمبر وان الإسرائيلي"؟

من حقنا أيضًا أن نسأل المنتج الأستاذ تامر مرسي، صاحب ملاحم الاختيار والممر والأعمال الوطنية العظيمة، هل يستجيب لهذا الحنق من نفس المنطلق "الفنان مرآة مجتمعه"، ويفسخ تعاقده مع «نمبر وان المصري»، بسبب تباهييه بالظهور مع «نمبر وان الإسرائيلي»، وترشيح ممثل آخر لبطولة مسلسل موسى في رمضان 2021؟

اقرأ ايضاً: إنذار يطالب بإحالة محمد رمضان للتحقيق وشطبه من نقابة المهن التمثيلية



أتصور أنه لن تكون للمسلسل مصداقية مادام هذا الشخص بطلا له، بعد أن داس على تضحيات عشرات الآلاف من الشهداء المصريين الذين قتلهم العدو الإسرائيلي غدرًا، بعد أن دكّت مدفعيته الثقيلة ومقاتلاته 3 محافظات مصريّة وساوى بيوتها ومدارسها ومطاراتها بالأرض، وداس بدباباته أجساد الأسرى المصريين وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي من الخلف وأجسادهم مسجاة على رمال شهر يونيو الحارقة في عتليت 1967.